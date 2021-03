Das Corona-Infektionsgeschehen in Stadt und Kreis tritt gewissermaßen auf der Stelle: In beiden Kommunen liegen die Inzidenzwerte nur noch knapp über der 50er-Marke. Laut den Daten von Kreisgesundheitsamt und Landesuntersuchungsamt sind seit Montag 26 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden – 14 in Ludwigshafen und zwölf im Rhein-Pfalz-Kreis. Für die Inzidenzwerte (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) bedeutet dies einen leichten Rückgang im Vergleich zum Montag: Ludwigshafen liegt nun bei 53,4 (55,7) und der Kreis bei 51,1 (56,9). Die Inzidenzwerte sind wichtig, da an diese Zahlen mögliche Lockerungen der Corona-Auflagen gekoppelt sind. Ab einem Wert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. In Ludwigshafen ist innerhalb der vergangenen 24 Stunden kein weiterer Todesfall hinzu gekommen. Es bleibt seit Pandemiebeginn bei 298 Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Aus dem Rhein-Pfalz-Kreis meldet das Gesundheitsamt einen Todesfall. Hier erhöht sich die Zahl der Verstorbenen auf nun 203. Wie das Gesundheitsamt informiert, gibt es in Ludwigshafen derzeit 315 Covid-Infektionen, im Kreis sind es 239.