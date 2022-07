Ein 26-Jähriger ist laut Polizei in der Nacht auf Montag von Unbekannten in der Halbergstraße (Süd) angegriffen und mit einem Cuttermesser im Gesicht verletzt worden. Das Opfer konnte weder zum Tathergang noch zu den Angreifern Angaben machen. Auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums Lusanum wurde das mutmaßliche Tatwerkzeug entdeckt. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.