Ein 26-Jähriger hat einen Gleichaltrigen bei einer Auseinandersetzung in der Südlichen Innenstadt mit einer Eisenstange angegriffen und geschlagen. Das Opfer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren die beiden Männer in der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr in Streit geraten. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen in Gewahrsam. Da er stark alkoholisiert war, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Die Hintergründe der Tat werden noch ermittelt.