Ein 26-Jähriger, der in der Nacht von Freitag auf Samstag einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, hat nach Angaben der Polizei versucht, dem mit aller Macht zu entgehen. Trotz Blaulicht und Anhaltesignal sowie einer Vielzahl weiterer verständigter Streifenwagen habe der junge Mann seine Flucht mit dem Auto fortgesetzt, die sich den Beamten zufolge beginnend gegen 1.15 Uhr in Mundenheim über den Kaiserwörthdamm bis nach Maudach erstreckte. Dort konnte die Kontrolle letztlich durchgeführt werden. Der Grund für die Flucht des Mannes war dabei schnell ausgemacht: Der 26-Jährige war laut Polizei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und zudem betrunken. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder Beschädigungen ist es demnach nicht gekommen.