Bei einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen vor einer Diskothek im Quadrat N5 ist am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr ein 26-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, griff ein Unbekannter den Mann mit einem spitzen Gegenstand an und fügte diesem am Oberschenkel eine Stichverletzung zu. Das Opfer musste in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt werden. Details zu den Hintergründen sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei nimmt unter Telefon 0621 174-3310 Zeugenhinweise entgegen.