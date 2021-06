Eine 26-Jährige ist am Mittwoch um 6.50 Uhr in der Roonstraße (Süd) von einem Unbekannten belästigt worden. Laut Polizei berührte der Mann sie zunächst von hinten an der Hand. Die Frau wechselte daraufhin die Straßenseite. Der Unbekannte beobachtete sie weiter, während er an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Polizei sucht Zeugen. Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er hat dunkles Haar und keinen Bart. Bekleidet war er mit Hemd, Jeans und Turnschuhen. Er hatte einen dunklen Rucksack dabei. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.

Das rät die Polizei

„Die Belästigung durch exhibitionistische Handlungen ist kein Kavaliersdelikt“, heißt es von der Polizei. Die Tat wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft. Die Polizei rät: „Sollten Sie belästigt werden, empfehlen wir Ihnen: Bewahren Sie Ruhe. Gehen Sie zügig weiter und verständigen Sie die Polizei.“ Sollten sich Personen in der Nähe befinden, die helfen könnten, sollten diese gezielt angesprochen werden.