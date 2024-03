Die in Griechenland lebende 26-jährige Fazeleh M. besucht seit mehreren Tagen mit weiteren Familienangehörigen Verwandte in Mannheim-Rheinau. Laut Polizei verließ sie am Mittwoch gegen 10 Uhr das Haus und ist seither verschwunden. Wegen einer kognitiven Einschränkung sei eine hilflose Lage nicht auszuschließen, heißt es weiter. Die Vermisste wird so beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, kräftige Figur, nackenlange dunkle Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild. Sie soll bei ihrem Verschwinden eine schwarze Hose, ein schwarzes Oberteil, ein schwarzes Kopftuch und einen grün-schwarz-karierten Mantel getragen haben.