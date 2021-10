Weil ein 55-Jähriger in Oggersheim in der Speyerer Straße auf das vor ihm wartende Auto auffuhr, ist nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag dessen Fahrerin leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte die 26-Jährige in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in der Höhe von rund 2000 Euro.