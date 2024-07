Das erste Mannheimer Kindersingfestival ist am Samstag in der Christuskirche über die Bühne gegangen. Dies geht aus einer Mitteilung der Kantorin Marion Krall hervor. 250 Kinder aus den evangelischen Kinderchören Mannheims trafen sich demnach am Mannheimer Werderplatz und füllten zusammen mit den Eltern die große Rundkirche „mit strahlendem Gesang“. Das rund zweistündige Programm bestand aus gemeinsamen Liedern und einzelnen Beiträgen der Chöre aus verschiedenen Stadtteilen, die Kantorinnen und Kantoren Mannheims waren dabei voll im Einsatz.

Insgesamt singen in der Evangelischen Kirche in Mannheim rund 500 Kinder an 13 Standorten in 31 altersspezifisch angebotenen Gruppen. Das erste Mannheimer Kindersingfestival wurde vom Bezirkskantorat im Auftrag der Evangelische Kirche in Mannheim ausgerichtet und soll 2026 eine Fortsetzung finden. Unterstützt wurde das Festival vom Rotary Club Mannheim, der Helene-Wasser-Stiftung, der Wilhelm-Müller-Stiftung und der Stiftung der Christuskirche.