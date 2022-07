Rund 500 Zweitklässler haben an der Aktion „Sicherer Schulweg – Vermeidung von Elterntaxis“ der Ludwigshafener Polizei teilgenommen. Die Kinder führten ein Schulwegtagebuch. Ein zu Fuß zurückgelegter Schulweg brachte mehr Punkte, als ein Schulweg mit dem sogenannten „Elterntaxi“. Alle Schulwegtagebücher wurden ausgewertet und die zwölf besten Schulklassen durften diese Woche an den Verkehrssicherheitstagen teilnehmen. In der Jugendverkehrsschule Blies lernten rund 250 Schülerinnen und Schülern unter anderem bei einem Go-Kart-Parcours spielerisch die Verkehrsregeln. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) war mit der Busschule vor Ort und zeigte den Kindern mit Videos den Kindern die typischen Gefahren im Zusammenhang mit einer Busfahrt. Auch gefahrloses Ein- und Aussteigen wurde geübt. Hintergrund der Aktion: Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Dies sorgt vor den meisten Schulen regelmäßig zu Chaos. Außerdem bewegen sich die Schulkinder nicht ausreichend. Auch die Umwelt würde davon profitieren, wenn mehr Kinder zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen, erläutert Verkehrssicherheitsberater Swen Nußbaum.