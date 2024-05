Seit 2019 hat es in Ludwigshafen keinen Stadtlauf mehr gegeben. Jetzt folgt am 29. Juni die 25. Auflage. Die potenziellen Teilnehmer – vom Bambini- bis zum Seniorenalter – müssen mit einer neuen Streckenführung vorlieb nehmen. Die führt im Falle des Volkslaufs 6,5 Kilometer den Rhein entlang über die sogenannte „Schneckennudel-Brücke“ auf die Parkinsel und wieder zurück an die Werfthalle im Zollhof. Während früher der Lauf Teil des Stadtfestes war, wird nun in direkter Nachbarschaft das Rheinuferfest gefeiert. Und es gibt eine neue Laufform, die Menschen mit Behinderung eine Teilnahme ermöglicht. Die Zukunft des neuen Austragungsorts ist jedoch offen.