Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Friesenheim mit seinen 19 000 Einwohnern ist ein beliebter Stadtteil. Wohnraum ist begehrt, aber knapp. 25 neue Wohnungen verspricht ein Projekt der GAG in der Neuwiesenstraße. Im Ortsbeirat stieß es auf große Zustimmung. Skeptisch ist der Radsportclub. Ein anderes Quartier wird komplett neu sortiert.

Der fünfte von insgesamt 26 Tagesordnungspunkten war am Dienstag einer der erfreulicheren Momente in der Sitzung, die coronabedingt in Hybridform stattfand. Wegen technischer Probleme begann