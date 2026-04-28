Die Ludwigshafener Beratungsstelle für Schwangere des Verbands Donum Vitae feiert ihr 25. Jubiläum. Die Arbeit wird nicht weniger, daher gibt es bald Verstärkung fürs Team.

Mit großem Engagement, ohne Räume und Geld, begann vor 25 Jahren die Geschichte der Donum-Vitae-Beratungsstelle für Schwangere in Ludwigshafen. Am 1. März 2001 wurde die Anlaufstelle in der August-Heller-Straße zwischen Mundenheim und Gartenstadt eröffnet. Denn im Jahr 1999 hatte Papst Johannes Paul II. verfügt, dass die katholischen Schwangeren-Beratungsstellen von Caritas und dem Sozialdienst katholischer Frauen ihre Tätigkeit in der Konfliktberatung aufgeben mussten und den Frauen keinen Beratungsschein mehr ausstellen durften.

Viele Katholiken wollten jedoch Frauen in Notlagen nicht im Stich lassen und gründeten im September desselben Jahres den Bundesverband Donum Vitae. Daran erinnerte Gründungsmitglied Helga Schädler bei der Feier zum 25. Jubiläum der Ludwigshafener Beratungsstelle im Heinrich-Pesch-Haus.

Vereinsgründung im Pfarrheim

Die Finanzierung der neuen Beratungsstellen war Ländersache. Der damalige Rheinland-Pfälzische Sozialminister Florian Gerster (SPD) genehmigte sieben Stellen, um das plurale Beratungsangebot im Land zu erhalten. Die erste Beratungsstelle wurde in Landstuhl unter dem Dach des Deutschen Roten Kreuzes gegründet. In Ludwigshafen nahmen im September 2000 mehr als 80 Interessierte an der Gründung des Vereins im Pfarrheim St. Ludwig teil. Ein kompletter Vorstand um die erste Vorsitzende Marliese Köster legte direkt los. Die erste Beraterin Rania Joßé-Kappner wurde erst im Vorjahr nach 25 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

Heute bietet Donum Vitae bundesweit an mehr als 200 Orten Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung sowie viele präventive und Nachsorgeangebote an. Vorsitzende des Ludwigshafener Vereins mit einer Beratungsstelle in der Westendstraße ist Susanne Kuffler-Irsfeld, Nachfolgerin von Hede Strubel-Metz. Ansprechpartnerinnen für die Frauen sind in Ludwigshafen die Beraterinnen Verena Jung und Kristin Ebert. Um die Verwaltung kümmert sich Nina Gerner.

Lotsin für Familien

Das Team bekommt im Herbst Verstärkung: Der Landesverband will eine weitere Beraterin einsetzen, die Familien bei der Suche nach Hilfs- und Unterstützungsangeboten lotsen wird. Denn aus der Beratung der schwangeren Frauen ergeben sich nach Auskunft der Beraterinnen häufig weitere Bedarfe.

Die größten Nöte der schwangeren Frauen, die in der Ludwigshafener Beratungsstelle mehrheitlich einen Migrationshintergrund haben, sind finanzieller Natur. Außerdem sind viele der Frauen aus Syrien, Afghanistan und afrikanischen Ländern auf der Suche nach bezahlbaren Wohnungen und Kitaplätzen. Denn die Integration ihrer Kinder und das Erlernen der deutschen Sprache, bevor die Kinder in die Schule kommen, liege den Müttern sehr am Herzen. Die Beraterinnen betonen, dass ihnen die Arbeit nicht ausgeht.