Zu zwei Fällen von häuslicher Gewalt ist es am Montag im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim gekommen. Das berichtet die Polizei. Ein Baby kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Gegen 18 Uhr befand sich eine 23-Jährige, die in Begleitung ihrer zwei Kinder sowie ihrer Nachbarin war, gerade auf dem Heimweg, als ihr in der Wattstraße (Mundenheim) der 25-jährige Vater ihrer Kinder begegnete. Dieser verhielt sich gegenüber den beiden Frauen aggressiv, stieß die Nachbarin gegen die Brust und schlug der 23-Jährigen gegen Arm und Hals. Außerdem beschädigte er die Eingangstür eines Verwaltungsgebäudes.

Die Polizei konnte den 25-Jährigen, gegen den bereits eine Gewaltschutzverfügung besteht, schnell finden. Er war betrunken (ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille) und gab an, wieder zu seiner Frau zu wollen. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurde er zur Dienststelle mitgenommen. Dort wurde er zunehmend aggressiv, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste.

Kontaktverbot für 18-Jährige

Ebenfalls in Mundenheim eskalierte ein Streit zwischen einer 18-Jährigen und deren gleichaltrigem Partner. Die zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen dem Paar gipfelte schließlich darin, dass die junge Frau drohte, dem gemeinsamen Baby etwas anzutun. Der 18-Jährige informierte hierauf die Polizei, die umgehend mit mehreren Streifen anrückte. Das Baby konnte in der Wohnung augenscheinlich unverletzt angetroffen werden, es wurde zur Abklärung möglicher Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 18-Jährige wurde ein Kontakt- und Näherungsverbot ausgesprochen.

Der Polizei kommt nach eigenen Angaben im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichende Hilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren. In akuten Bedrohungssituationen sollen Betroffene die Notrufnummer 110 wählen.