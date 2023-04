Ein 25-Jähriger hat am Mittwoch im Stadtteil West zwei Männer angegriffen und dabei einen 47-Jährigen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Attacke gegen 12 Uhr in einem Geschäft in der Frankenthaler Straße. Eines der Opfer soll zuvor die Verlobte des Angreifers angeschrien haben. Der 25-Jährige schlug dem 47-Jährigen mit einem Gegenstand ins Gesicht. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein 25-jähriger Begleiter erlitt einen Faustschlag ins Gesicht und wurde leicht verletzt, wie die Polizei weiter mitteilt. Der Angreifer soll beim Verlassen des Tatorts mit einem pistolenähnlichen Gegenstand gedroht haben. Die alarmierte Polizei konnte den Verdächtigen in der Nähe stellen. Bei ihm wurde ein Tierabwehrspray in Form einer Pistole sichergestellt. Er muss sich nun wegen des Vorwurfs der gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten.