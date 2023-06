In der Ludwigstraße (Mitte) sind laut Polizei am Mittwoch um 11.10 Uhr ein 25-Jähriger und eine Gruppe junger Männer in Streit geraten. Nach einem zunächst verbalen Schlagabtausch sei die Auseinandersetzung körperlich geworden. Einer der Männer, ein 24-Jähriger, habe mit Pfefferspray in Richtung des 25-Jährigen gesprüht, der zudem von einem weiteren Beteiligten getreten worden sei. Die Beamten konnten nach der Auseinandersetzung drei Männer ausfindig machen und kontrollieren. Ein Pfefferspray wurde laut Polizeibericht dabei nicht gefunden. Bei einem 24-Jährigen fanden und beschlagnahmten die Beamten jedoch eine geringe Menge Marihuana, bei einem 23-Jährigen wurden einen Teleskopschlagstock sowie ein Taschenmesser gefunden und sichergestellt. Laut Polizei wurde das 25-jährige Opfer leicht verletzt. Die drei noch Anwesenden erhielten einen Platzverweis. Die Fahndung nach weiteren flüchtigen Tätern sowie die Suche nach dem Pfefferspray seien bislang ohne Erfolg geblieben.