Der Polizei hat einen 25-jährigen Einbrecher gefasst, der in der Nacht auf Dienstag in eine Gaststätte in der Raschigstraße (Mundenheim) eingedrungen war, um Geldkassetten aus Spielautomaten zu stehlen. Bei dem Versuch, mit der Beute zu flüchten, schnappte ihn eine alarmierte Polizeistreife nach kurzer Verfolgung. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Den 25-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Diebstahls. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.