Ein 25-Jähriger hat laut Polizei am Montagabend mehreren Personen am Berliner Platz Drogen angeboten. Bei der Personenkontrolle durch eine Polizeistreife wurden bei ihm jedoch keine Betäubungsmittel gefunden. Da der Mann die Polizisten beleidigte und sich aggressiv verhalten haben soll, musste er die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.