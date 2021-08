Ein 25-Jähriger ist bei einer Schlägerei am Berliner Platz am Dienstag gegen 23 Uhr verletzt worden. Laut Polizei hatte er eine blutende Kopfverletzung, woraufhin der Rettungswagen verständigt wurde. Ein Zeuge hatte zuvor der Polizei per Notruf mitgeteilt, dass sich an der S-Bahn-Haltestelle drei Personen schlagen würden. Die Beamten trafen vor Ort einen 29-Jährigen, einen 30-Jährigen und den 25-Jährigen an. Der Zeuge sagte, dass der 29-Jährige den 25-Jährigen zu Boden gezogen habe und dort mit seinem Fuß an seinen Kopf getreten habe. Der Ältere sagte, dass der Jüngere ihm zuvor an den Hals geschlagen habe. Der 30-Jährige habe versucht, den Streit zu schlichten. Atemalkoholtests ergaben bei allen Männern Promillewerte zwischen 1,68 und 1,92. Weil der 29-Jährige sich durchgehend aggressiv und unkooperativ verhielt, nahm die Polizei ihn vorläufig in Gewahrsam. Der 25-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige erhielt einen Platzverweis.