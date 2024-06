Ein 25-Jähriger ist laut Polizei am Donnerstagabend gegen 22 Uhr bei einer Schlägerei verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Beamten zufolge waren drei junge Männer zu Fuß auf der Rheinschanzenpromenade unterwegs, als sie auf eine zehn- bis 15-köpfige Personengruppe trafen. Es sei ein Streit entstanden, in dessen Zuge mehrere Personen aus der großen Gruppe auf den 25-Jährigen einschlugen. Laut Polizei entfernten sich die Tatverdächtigen in Richtung Rhein-Galerie. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.