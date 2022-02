Ein 25-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen gegen 1.20 Uhr in der Mannheimer Innenstadt von zwei Unbekannten angegriffen worden und dabei durch eine Schusswaffe verletzt worden. Laut Polizei war das Opfer nach der Tat selbst auf das Gelände der Rettungswache am Parkring gekommen und bat die Einsatzkräfte um Hilfe. Wie dieser dort erzählte, sei er kurz zuvor in der City unterwegs gewesen und im Bereich des Brückenbauwerks auf zwei bislang unbekannte Männer getroffen. Diese hätten ihn unvermittelt angegriffen und mit einer Schusswaffe an der Hand verletzt. Anschließend seien die Täter in Richtung Ludwigshafen geflüchtet. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort wurde der 25-Jährige vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Der eine Mann soll etwa 1,85 Meter groß sein und eine braune Jacke, schwarze Mütze und eine schwarze Maske, eventuell eine Skimaske getragen haben. Der zweite Tatverdächtige ist rund 1,75 Meter groß und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und Fellbesatz und ebenfalls eventuell eine Skimaske. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon 0621 174-4444 zu melden.