Ein 65-jähriger Mann soll laut Polizei am Mittwoch einen 25-Jährigen in der Mundenheimer Straße (Süd) mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Der 65-Jährige habe in das Auto des Jüngeren geschaut, worauf dieser ihn ansprach. Der ältere Mann habe aggressiv reagiert und den 25-Jährigen mit der Waffe bedroht. Anschließend fuhr der 65-Jährige weg. Nachdem der Jüngere die Polizei verständigt hatte, konnte der Täter über sein Kennzeichen ermittelt werden. Beamte konnten bei ihm die Schreckschusswaffe finden und sie sicherstellen.