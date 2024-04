Am Goerdelerplatz (Hemshof) sind am Sonntagabend ein 23- und ein 25-Jähriger in Streit geraten. Laut Polizei eskalierte die zunächst verbale Auseinandersetzung gegen 20.50 Uhr derart, dass der Jüngere seinem älteren Kontrahenten mit einer Tasse auf den Kopf schlug. Anschließend hätten sich auch noch weitere Personen in die Auseinandersetzung eingemischt. Den Beamten zufolge erlitt der 25-Jährige durch den Schlag mit der Tasse Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 23-Jährige habe sich an den Splittern der Tasse leicht verletzt. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.