Bei einer illegalen Fahrstunde ist eine 25-Jährige am Sonntag in der Erzbergerstraße (Friesenheim) erwischt worden. Laut Polizei meldet ein Zeuge gegen 20 Uhr, dass eine junge Frau mit dem Auto in der Erzbergstraße unterwegs sei und es so aussehen würde, als gäbe der Beifahrer ihr Anweisungen. Tatsächlich konnten die Beamten daraufhin eine 25-Jährige ausfindig machen, die ohne gültigen Führerschein hinter dem Steuer saß und illegal Unterricht bei ihrem Beifahrer nahm. Die Frau muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, darüber hinaus wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Auch den Beifahrer und Halter des Fahrzeugs erwartet eine Strafanzeige: wegen des Duldens einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis.