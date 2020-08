Die Fahrt eines 58-jährigen Mofafahrers ist laut Polizei am Samstag mit der Einlieferung in ein Krankenhaus geendet. Zunächst war der Fahrer gegen 23.45 Uhr mit seinem Mofa in der Edigheimer Straße (Oppau) gestürzt, wodurch er sich verletzte. Die Polizei fand jedoch lediglich den Roller. Der Fahrer hatte zuvor den Heimweg angetreten. Als die Polizei ihn aufsuchte, war klar, warum: Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Der Fahrer wurde im Anschluss in einer Klinik versorgt. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet.