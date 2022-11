Die Citykirche Ludwigshafen veranstaltet eine 24-Stunden-Bibellesung, eine Mitmachaktion in der Melanchthonkirche anlässlich des Vorlesetags am Freitag und Samstag, 18./19. November, 9.30-09.30 Uhr, mit insgesamt 29 Teilnehmern (und einem Hund). 24 Stunden lang wird aus dem Neuen Testament nonstop vorgelesen, tagsüber und nachts. Einer beginnt, der nächste Vorleser macht dort weiter, wo sein Vorredner aufgehört hat. Jeder liest eine ganze Stunde lang oder teilt sie sich mit jemand. Am Freitagmorgen um 9.30 Uhr beginnt die Aktion in der Melanchthonkirche (Maxstraße 38). Am Samstag um 9.30 Uhr endet alles mit einer Andacht und einem gemeinsamen Frühstück. „Zuhörer sind während der 24 Stunden jederzeit willkommen“, informiert Pfarrerin Susanne Schramm. Zu einer Vorleseaktion im Bürgertreff West finden Sie hier.