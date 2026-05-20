Betreuungskräfte aus dem Ausland sind mittlerweile systemrelevant, sagt Manfred Krüger vom Pflegestützpunkt im Kreis. Dennoch bewegen sich Angebote in einer Grauzone.

Herr Krüger, eine 24-Stunden-Betreuung im Haus klingt wie die perfekte Alternative zum Pflegeheim. Wie verbreitet ist das mittlerweile?

Das ist ein riesiger Markt. Unsere Pflege würde gar nicht funktionieren ohne die 24-Stunden-Betreuung. Es ist systemrelevante Arbeit.

Nach verlässlichen Zahlen, wie viele deutsche Haushalte eine solche Betreuung in Anspruch nehmen, sucht man vergeblich. Diese schwanken zwischen 100.000 und 600.000. Haben Sie eine Zahl?

Darüber gibt es keine offizielle Zahl, auch weil diese Art der Altersbetreuung von behördlicher Seite leider sehr stiefmütterlich behandelt wird.

Also gibt es so etwas wie eine Dunkelziffer?

Dunkelziffer klingt sehr nach Illegalität. Es wird eben nicht erfasst.

Auf welche Art können Betroffene eine Betreuungskraft, die im Haus lebt, engagieren?

Fast immer wird eine private Vermittlungsagentur ohne Kassenzulassung eingeschaltet. Sie vermittelt die Betreuungskräfte – es sind vorwiegend Frauen aus Polen, Rumänien, Ungarn, Bulgarien, den baltischen Ländern oder der Ukraine. Es wird dem Auftraggeber, also dem zu Betreuenden oder dem Angehörigen, privat eine Rechnung gestellt. Geld, das die Pflegekasse je nach Pflegegrad zahlt, kann für diese Kosten verwendet werden. Ein anderer Weg ist es, einen Pflegedienst mit Kassenzulassung zu beauftragen, der dann eine Betreuungsperson schickt. Der Dienst rechnet die Leistungen mit der Kasse ab. Solche Angebote sind aber verschwindend gering auf dem Markt. Ganz selten wird ein direktes Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis gewählt, denn dafür ist der bürokratische Aufwand um ein Vielfaches höher.

Was kostet die Arbeit einer Person, die betreut, im Monat mindestens?

Man sollte im Monat mit mindestens 3000 Euro rechnen. Bei Diensten, die mit der Krankenkasse abrechnen, kann es günstigere Angebote geben, weil die Kassenleistungen schon abgezogen werden. Nach oben sind die Grenzen offen.

Das klingt erst einmal günstiger als ein Platz im Pflegeheim?

Auf den ersten Blick, ja – und in der Regel ist es das auch. Aber man muss bedenken, dass das keine Pflegekräfte sind, sondern Betreuungskräfte oder Hilfen im Haushalt. Alle pflegerischen Aufgaben müssen weiterhin von extern geleistet werden, selbst das Verabreichen von Tabletten. Außerdem können weitere Kosten dazukommen, wie Gebühren für die Agenturen – die deutlich angestiegen sind – oder Fahrtkostenbeteiligungen. Und die Hilfsperson verbraucht Wasser, Strom und muss mit Essen versorgt werden.

Und wie viel kommt netto bei der Betreuungsperson an?

Die ausländischen Betreuungskräfte mit einem europäischen Arbeitsvertrag haben Anspruch auf den deutschen Mindestlohn. Die Kräfte sind bei Unternehmen in ihren Heimatländern angestellt. Die Frauen werden von diesen Unternehmen nach Deutschland entsendet. Das ist seit Öffnung des europäischen Arbeitsmarktes möglich.

Aber es ist letztlich keine 24-Stunden-Betreuung, denn auch für diese Arbeitsverhältnisse gilt ja das deutsche Arbeitszeitgesetz. Und das besagt: acht Stunden, nur in Ausnahmen zehn Stunden täglich. Dann ist – rechtlich betrachtet – der Begriff 24-Stunden-Betreuung irreführend?

Genau. Theoretisch hat die Betreuungsperson das Recht, nach ihrer Arbeitszeit von acht Stunden das Haus zu verlassen und erst am nächsten Morgen oder nach dem Wochenende wiederzukommen. Dann wäre die zu betreuende Person alleine und könnte nichts dagegen machen. Es gab auch schon Fälle, bei denen Betreuungskräfte wegen zu langer Arbeitszeiten vor Gericht geklagt haben.

Im Jahr 2021 hat das Bundesarbeitsgericht in einem Fall geurteilt, dass die Bereitschaftszeit auch Arbeitszeit ist. Faktisch würde das die Entlohnung exorbitant in die Höhe treiben. In der Praxis wird es anders gehandhabt. Begünstigt wird das durch den Umstand, dass der Zoll für eine Überprüfung nicht die private Wohnung betreten darf. Bewegt man sich mit einer Anstellung einer Betreuungskraft arbeitsrechtlich in einer Grauzone, wenn die Bereitschaftszeit Teil des Arbeitsvertrages ist?

Ja, so ist es.

Kann die zu betreuende Person belangt werden, wenn arbeitsrechtlich etwas nicht korrekt ist?

Nein. Die Verantwortung liegt in dem Fall bei der beauftragten Agentur, mit der man einen Vertrag abschließt.

Gibt es denn einen rechtssicheren Weg für die Beauftragung einer Hilfe?

Wichtig ist zum Beispiel die sogenannte A1-Bescheinigung. Sie bestätigt, dass die Frauen in ihrer Heimat sozialversicherungspflichtig angestellt sind. Wichtig ist der Vertrag, der mit der Agentur geschlossen wird. Der sollte genau geprüft werden. Zum Beispiel sollte der Ersatz geregelt sein, wenn die Betreuungshilfe krank ist oder plötzlich nicht mehr arbeiten kann.

Worauf sollte vor Vertragsabschluss unbedingt geachtet werden?

Bestenfalls sollten die Agenturen Ansprechpartner oder ein Büro in unmittelbarer Nähe haben. Man sollte die Möglichkeit bekommen, die Person vor Vertragsabschluss kennenzulernen, etwa über einen Videoanruf. Und sie sollte nicht zu alt sein und Deutschkenntnisse haben. Das ist leider immer weniger der Fall, da wird dann viel mit einem Google-Übersetzer hantiert. Das kann bei einer zu betreuenden Person mit Demenz zum Problem werden. Und man muss sich bewusst sein: Das sind keine Pflegerinnen oder Krankenschwestern. Sie kommen aus allen Berufsschichten. Die Qualität der Betreuung steht und fällt mit der Person, die kommt.

Gibt es so etwas wie ein Gütesiegel oder andere Qualitätsmerkmale?

Bedauerlicherweise nicht. Das Problem ist, wie gesagt, dass die Anbieter nicht offiziell erfasst werden. Sie werden nicht zu Pflegekonferenzen oder Ähnlichem eingeladen, sondern komplett ignoriert. Eigentlich müssten sie Teil der Pflegestruktur-Planung sein. Und das ist auch der Grund für den großen Schwarzmarkt in dem Bereich. Das muss sich ändern. Ein Gütesiegel, mit dem sich die Agentur zu bestimmten Werten und Mindeststandards verpflichtet, wäre angebracht.

Welche Erfahrungen haben ihre Beratungskunden gemacht?

Von sehr positiv bis sehr negativ. Eine Betroffene berichtete, dass die Betreuungskraft der ihr anvertrauten Person absichtlich beruhigende Tabletten verabreicht hat, „um einen ruhigen Abend zu haben“. Oder eine andere ist von heute auf morgen mit dem Schmuck verschwunden. In dem Fall hat aber die Agentur gehaftet. Positive Beispiele sind die, bei denen ein gutes persönliches Miteinander entsteht und der Kontakt auch nach Vertragsende bleibt.

Wenn jemand mit dem Gedanken spielt, sich eine Betreuungskraft ins Haus zu holen. Wo und wie kann man sich informieren?

Die Verbraucherzentrale gibt einen Ratgeber heraus, der auch von uns ausgehändigt werden kann. Und auch wir vom Pflegestützpunkt informieren und beraten in der Sache – zum Beispiel am 21. Mai mit einem kostenlosen Vortrag.

Termin

Der kostenlose Vortrag „24 Stunden Pflege aus dem Ausland – ein Rundum-sorglos-Paket?“ findet am Donnerstag, 21. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr im Pflegestützpunkt Böhl-Iggelheim und der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim statt (Böhler Straße 7, 67126 Hochdorf-Assenheim). Manfred Krüger ist unter Telefon 06231 9394742 zu erreichen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.