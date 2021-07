Mit Reggae ist die Sommerbühne der Alten Feuerwache am Freitag in eine neue Saison gegangen. Am Samstag geht es weiter mit der Sängerin Riiva und Rhythm ’n’ Blues. Noch bis 23. August bietet das Mannheimer Kulturzentrum jeweils von Donnerstag bis Montag um 20 Uhr Live-Auftritte bei freiem Eintritt vor den Toren der Alten Feuerwache. Die 24 Konzerte von Reggae über Pop, Jazz, Folk und HipHop sprechen viele Geschmäcker an.

Bis zu 300 Gäste dürfen sich im Freien ohne Maske aufhalten. Zutritt haben Getestete, Geimpfte und Genesene ohne vorherige Anmeldung. Bei schlechtem Wetter wird in der Halle gespielt, dort gilt Maskenpflicht. Der Biergarten hat an diesen Tagen ab 18 Uhr mit dem Konzerteinlass geöffnet. An der Selbstbedienungsbar erhalten die Gäste erfrischende Drinks und sommerliche Spezialitäten wie hausgemachten Eistee oder Cocktails. Ein Foodtruck bietet außerdem Burger, Würstchen und Salate an, auch in vegetarischen Varianten.

Hingewiesen sei hier auf einige Konzerte, so auf das mit der Sängerin und Gitarristin listentojules, die mit ihrer Band am Sonntag, 25. Juli, auftritt. Am Montag präsentiert dann Stjerne ihren souligen Jazz-Pop. Orient-Jazz gibt es am kommenden Donnerstag, 29. Juli, mit der Ethnoband EPI, die in einer ungewöhnlichen Besetzung und mit Kajun erwartet wird. Der Berliner Singer-Songwriter Tristan Brusch tritt am Freitag, 30. Juli, auf, und Indierap bieten Tropikel Ltd am Samstag, 31. Juli.

Der August beginnt mit Folk von Fooks Nihil. Die Hessen bringen Westcoast-Sound auf die Sommerbühne. Er geht weiter mit Jazz von den Moodinies am 2. August. Mit Johanna Amelie steht am Donnerstag, 5. August, eine Singer-Songwriterin aus Berlin auf der Bühne. Elena Rud verspricht am 6. August „melancholischen Liebesscheiß“, und tags darauf spielen KUF akustische Technomusik. Teesy und Manith Bertz spielen am 8. August Popmusik und Maier-House am Montag, 9. August, akustischen Elektrojazz. Zum Schluss sei hier noch besonders auf den Auftritt der brasilianischen Jazzsängerin Juliana Blumenschein am Montag, 16. August, hingewiesen.

Alle Termine und weitere Informationen stehen auf der Homepage der Alten Feuerwache unter https://altefeuerwache.com.