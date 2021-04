Ein alkoholisierter 24-Jähriger ist am Karsamstag in der Wohnung seiner Eltern in Oppau ausgerastet und musste die Osternacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Laut Polizeibericht fuhr eine Streife um 21.40 Uhr vor Ort. Der junge Mann habe sich aggressiv verhalten, in der Wohnung mehrere Gegenstände beschädigt und sich dabei leicht verletzt. Auf die Beamten sei er mit geballten Fäusten losgegangen. Die Polizisten überwältigten den Mann und fesselten ihn. Dann versuchte er, die Beamten zu treten und zu bespucken. Außerdem beleidigte er die Polizisten, die ihn zu ärztlichen Versorgung zunächst in eine Klinik brachten. Da er sich nicht beruhigte, wurde er zur Ausnüchterung über Nacht in Gewahrsam genommen. Den 24-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.