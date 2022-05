Streit mit tödlichem Ausgang: Ein 24-Jähriger hat laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz am Sonntagmorgen in Ludwigshafen seinen 32-jährigen Rivalen mit einem Messer erstochen. Die Tat ereignete sich gegen 7.30 Uhr in einer Wohnung im Stadtteil Süd. Nach bisherigen Erkenntnissen stach der 24-Jährige mehrmals auf den 32-Jährigen ein, mit dem er in Streit geraten war. Hierbei zog sich dieser tödliche Verletzungen zu. Vor Ort ließ sich der Tatverdächtige von der Polizei widerstandslos festnehmen.

Haftbefehl wegen Totschlags

Der 24-Jährige wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Totschlags. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nach dem Ergebnis der Obduktion des 32-Jährigen war ein inneres Verbluten nach Stichen in den Oberkörper ursächlich für den Tod. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei zu den Umständen und Hintergründen der Tat, insbesondere zum Motiv, dauern an. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.