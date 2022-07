Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend von einem Motorradfahrer bedrängt und verfolgt worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, befand sich der 24-Jährige gegen 19.30 Uhr an einer Tankstelle in der Oderstraße (Oggersheim), als er beobachtete, wie zwei Männer eine Frau verbal bedrängten, die gerade tankte. In der Folge bedrohten die Männer den 24-Jährigen verbal, und verfolgten ihn, als er die Tankstelle verließ. Im Bereich der Auffahrt der B9 zur A650 habe der Motorradbeifahrer zunächst versucht, den rechten Außenspiegel des 24-Jährigen abzutreten, danach wurde der junge Mann bis zum Stillstand ausgebremst. Bei dem Motorrad soll es sich um eine dunkelgraue Harley-Davidson CVO Street Glide gehandelt haben. Der Fahrer war den Angaben zufolge zwischen 40 und 50 Jahre alt, hatte eine Glatze, war im Nacken-Halsbereich tätowiert und trug einen Vollbart. Hinweise: unter Telefon 0621 9632403.