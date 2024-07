Ein 24-jähriger VW-Fahrer hat am Donnerstag um 13 Uhr eine Ampelanlage in der Mannheimer Augustaanlage gerammt, so die Polizei in einer Mitteilung. Demnach war der Mann in Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs, als er auf Höhe der Mollstraße aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Ampel prallte. Das Fahrzeug sowie die Ampel wurden beschädigt.

Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit wurde die Stadt Mannheim hinzugezogen. Der gesamte Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der VW musste abgeschleppt werden. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.