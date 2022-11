Mit einem Messer verletzt worden ist am Donnerstagnachmittag ein 24-jähriger Passant am Paradeplatz. Ein 17-Jähriger ist kurz nach der Tat gegen 12.50 Uhr in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen worden. Der junge Mann wurde laut Polizei mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Mittlerweile sei er wieder entlassen, hieß es. Die Tat wurde offenbar über die Rettungsleitstelle der Feuerwehr mitgeteilt, aber auch durch einen Videobeobachter im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums verfolgt.