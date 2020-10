Zwei junge Männer haben am frühen Sonntagmorgen einen 24-Jährigen in der Ludwigshafener Innenstadt überfallen und beraubt. Nach Polizeiangaben schlugen die beiden 22- und 23-jährigen Täter gegen 2 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Ludwigstraße auf das 24-jährige Opfer ein und entwendeten 20 Euro Bargeld aus dessen Hosentasche. Die Polizei konnte die beiden Täter im Anschluss stellen. Die Beute hatten sie noch bei sich. Die Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Raubs. Der 24-jährige Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt.