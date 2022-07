Eine 24-Jährige am Donnerstagabend beobachtet, dass eine 67-Jährige mit ihrem Auto gegen 20 Uhr von der B9 Höhe Neuhofen abkam und mit einem platten Reifen in Richtung Ludwigshafen weiterfuhr. Wie die Polizei weiter mitteilt, versuchte die 24-Jährige daraufhin die Seniorin auszubremsen, was jedoch misslang. Die Autofahrerin sei anschließend weiter auf einen Parkplatz im Bereich der Abfahrt Rheingönheim/Giulini gefahren. Dort habe die 24-Jährige mit ihrem Auto den Wagen der 67-Jährigen blockiert, sodass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Zudem nahm sie den Fahrzeugschlüssel der Seniorin an sich und informierte die Polizei. Diese stellte dann fest, dass das Auto der 67-Jährigen erhebliche Schäden hatte, im Vorfeld also eventuell einen Unfall verursacht haben könnte. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Promillewert von 2,25. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.