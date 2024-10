Die Polizei in Mannheim meldet einen Arbeitsunfall, der sich am Samstag gegen 12.30 Uhr in einem Ladengeschäft in den C-Quadraten in der Innenstadt ereignet hat. Dabei hat sich eine 24-jährige Angestellte des Ladens tödliche Verletzungen zugezogen. Nähere Angaben zu den Umständen des Unfalls machte die Polizei mit Verweis auf laufende Ermittlungen in ihrem Bericht am Montagmorgen nicht. Auch eine Polizeisprecherin wollte am Montagvormittag keine weiteren Details zur Todesursache nennen.