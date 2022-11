In der Dörrhorststraße (Innenstadt) hat ein Unbekannter laut Polizei zwischen Samstag- und Sonntagabend mindestens 24 geparkte Fahrzeuge beschädigt. An allen Wagen wurden Lackschäden an der rechten Seite entdeckt. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Zeugenhinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.