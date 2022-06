Insgesamt 24 Fahrzeuge sind laut Polizei in der Nacht auf Dienstag in der Schlesierstraße (Gartenstadt) beschädigt worden. Unbekannte haben die Wagen zerkratzt und so einen Schaden von rund 50.000 Euro verursacht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.