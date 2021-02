Weil er zu tief ins Glas geschaut und sich dennoch hinter das Steuer seines Autos gesetzt hat, erwartet einen 61-Jährigen laut Polizei ein Strafverfahren. Zudem ist er seinen Führerschein los, der Fahrzeugschlüssel wurde von den Beamten einbehalten.

Die „Straftat wegen Trunkenheit im Verkehr“ ereignete sich am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in Maudach in der Breiten Straße. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der 61-Jährige sein Auto einparkte und danach stark schwankend zu einem Haus lief. Als das Haus von der Polizei überprüft wurde, öffnete ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann die Tür. Es war der 61-jährige Halter des beobachteten Fahrzeugs. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Neuhofener einen Wert von 2,39 Promille. Er musste auf die Dienststelle mitkommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.