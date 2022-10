Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Dienstagnachmittag einen 37-Jährigen in eine Klinik gebracht. Einer KVD-Streife war der offensichtlich alkoholisierte Mann gegen 14.30 Uhr aufgefallen, als er sich mit entblößten Oberkörper in der Stadtmitte aufhielt, mehrere Passanten belästigte und auf Straßenbahngleise zu fallen drohte. Die Einsatzkräfte trafen bei dem Mann zeitgleich mit der Polizei ein, die von Bürgern auf den Betrunkenen hingewiesen worden war. Die KVD-Streife forderte einen Krankenwagen an und begleite den Mann ins Krankenhaus. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,35 Promille. Der 37-Jährige wurde stationär aufgenommen.