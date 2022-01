Mit einer Platzwunde am Kopf ist ein Radfahrer laut Polizei am frühen Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Um 5.17 Uhr war der betrunkene 30-Jährige mit seinem Rad ohne Helm in der Bahnhofstraße (Mitte) unterwegs. An der Kreuzung zur Ludwigstraße stürzte er ohne Fremdeinwirkung. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,34 Promille.