Weil er einen Polizisten getreten und ihn sowie weitere Kollegen mit dem Tod bedroht haben soll, ist ein 23-Jähriger vor dem Amtsgericht Mannheim zu vier Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung, 50 Arbeitsstunden und einem Antiaggressionstraining verurteilt worden. Der Mann war laut Polizei am Mittwoch vor einem Mannheimer Lebensmittelmarkt mit einem anderen Mann in Streit geraten, der zu eskalieren drohte. Gegenüber den hinzugezogenen Polizisten verweigerte der 23-Jährige die Angabe seiner Personalien. Auch wollte er den Beamten nicht aufs Revier folgen, sondern riss sich los. Als die Polizisten versuchten, den Mann festzuhalten, stürzten sie mit ihm zu Boden. Der 23-Jährige soll dann mit den Füßen nach einem Beamten getreten haben. Dieser wurde an Knöchel, Knien und Händen verletzt. Außerdem drohte er den Polizisten. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und die Sache in einem beschleunigten Verfahren verhandelt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.