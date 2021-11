Ein 23-Jähriger ist am Montag gegen 17.50 Uhr von einem Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft in der Rhein-Galerie dabei beobachtet worden, wie er einige Kleidungsstücke entwendete, indem er diese mit in die Umkleidekabine nahm und sie dort unter seine eigene Kleidung zog. Als der junge Mann das Geschäft verließ, verfolgte der Ladendetektiv ihn nach Polizeiangaben unauffällig und sah, dass er in einen Drogeriemarkt ging und dort einige Parfümflacons an sich nahm. Kurz darauf verließ der 23-Jährige auch den Drogeriemarkt, ohne die Ware zu bezahlen und konnte von zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden diese die gestohlenen Kleidungsstücke sowie die Parfümflacons. Der 23-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.