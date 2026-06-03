Ein 23-Jähriger ist in Ludwigshafen-Friesenheim mit einer schweren Schussverletzung am Bein gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz teilten in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit, dass die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung laufen.

Der Polizei war in der Nacht auf Sonntag gegen 2.15 Uhr eine verletzte Person in der Carl-Bosch-Straße gemeldet worden. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte den 23-Jährigen an. Er gab an, nicht zu wissen, woher die Verletzung stammt, und berichtete, einen Knall gehört zu haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei der Verletzung um eine Schusswunde. Der Mann wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 96323312, E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de, entgegen.