Ein 23-Jähriger hat am Samstagmorgen eine 35 Jahre alte Frau in einer Disco in den U-Quadraten unsittlich berührt. Laut Polizei verwies eine Mitarbeiterin den Mann dem Gebäude. Auf der Straße habe der 23-Jährige einen Sicherheitsmitarbeiter angegriffen, hieß es weiter. Die Polizei konnte den flüchtenden Mann festnehmen. Er soll dabei nach den Beamten getreten und diese leicht verletzt haben. Auch der Sicherheitsmitarbeiter der Disco hat Blessuren davongetragen. Der 23-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen sexueller Belästigung, Beleidigung, Körperverletzung sowie Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.