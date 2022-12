Ein 23-Jähriger ist laut Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 6 Uhr von zwei Heranwachsenden in der Bürgermeister-Fries-Straße in Edigheim angegriffen und zu Boden geschlagen worden. Der junge Mann befand sich auf dem Heimweg, als er beobachtet hatte, wie die zwei Täter gegen Fahrzeuge traten. Er habe sie aufgefordert aufzuhören, woraufhin die beiden Täter gemeinsam auf den 23-Jährigen eingetreten haben sollen. Die Beschuldigten, ein 18- und ein 19-Jähriger aus Ludwigshafen, waren bereits am Freitagabend aufgefallen, da sie an diesem Abend mehrere Fahrzeuge im Bereich der Gunter-, Giselher- und Werderstraße beschädigt haben sollen. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.