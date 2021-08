Die Polizei sucht Zeugen für eine Schlägerei im Hemshof, bei der am Donnerstagabend ein 23-Jähriger verletzt worden ist. Laut Polizeibericht meldete der junge Mann, dass er gegen 18 Uhr in der Von-der-Tann-Straße von drei Männern zusammengeschlagen worden sei. Die Täter hätten ihn von hinten angegriffen und mit Fäusten auf ihn eingeschlagen, bis er zu Boden stürzte und das Bewusstsein verlor. Eine Streife fuhr vor Ort. Der 23-Jährige blutete stark aus der Nase und wurde zur Abklärung möglicher weiterer Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Da nach Aussage des jungen Mannes mehrere Passanten die Schlägerei beobachtet haben, bittet die Polizei diese Zeugen, sich bei ihr zu melden. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.