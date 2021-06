Passanten haben in der Nacht zum Samstag um 4.28 Uhr eine verletzte Frau in der Nähe des Rathausplatzes gefunden. Die Helfer verständigten nach Polizeiangaben sofort Polizei und Rettungsdienst. Die 23-jährige Frau gab gegenüber den Beamten an, von ihrem neuen Lebensgefährten in dessen Wohnung verletzt und bedroht worden zu sein. Die Oppauer Polizisten nahmen anschließend Kontakt zu dem Mann auf, der sich in seiner Wohnung befand. Dem 24-jährigen wurde Gelegenheit gegeben, sich zur Sache zu äußern. Anschließend wurde ihm die Kontaktaufnahme zu seiner Lebensgefährtin für die nächsten Tage untersagt. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung.