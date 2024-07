23.000 Euro Sachschaden hat am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr ein betrunkener Autofahrer in Mannheim in der Langen Rötterstraße (Neckarstadt Ost) verursacht. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge einen lauten Knall vernommen und dann beobachtet, wie ein Mercedes-Fahrer zügig in Richtung Friedrich-Ebert-Straße davonfuhr, nachdem er vier am Straßenrand geparkte Autos beschädigt hatte. Die verständigten Polizisten konnten den Unfallverursacher in der Nähe anhalten. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem 55-Jährigen alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Ein Schnelltest ergab einen Atemalkoholwert von knapp unter einem Promille, der Gesamtschaden an den geparkten Fahrzeugen wird auf 23.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.