Anlässlich des „Internationalen Tag des Baumes“ hat der „Grüne Kreis“ eine erfreuliche Bilanz der Pflanzsaison in Ludwigshafen gezogen. Insgesamt 53 junge Bäume konnten über Spenden finanziert und über den Winter an verschiedenen Orten in der Stadt gesetzt werden, informierte der Verein am Donnerstag.

Dazu kommen 175 weitere Jungbäume am Rheingönheimer Wildpark, eine Großspende der Firma Berkel anlässlich ihres 175. Firmenjubiläums.